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İzzet Yıldızhan’ın eski sevgilisi geri adım attı

Türkücü İzzet Yıldızhan, 15 yaşındaki kızının annesi ve eski sevgilisi Gizem Şehnaz İzgi tarafından mahkemeye verilmişti. Gizem Şehnaz İzgi, Yıldızhan'ın aylık 1785 lira nafaka ödediğini belirterek bu miktarın 10 bin liraya çıkarılmasını talep etmişti. İkili arasındaki nafaka davasında yeni gelişme yaşandı.

Güncellenme: 14:20, 21/05/2021
Hayat HaberleriMagazin
İzzet Yıldızhan’ın eski sevgilisi geri adım attı

İstanbul 11. Aile Mahkemesi’nde görülen duruşmaya taraf avukatları katıldı.

Davacı Gizem Şehnaz İzgi, avukatı aracılığı ile mahkemeye sunduğu dilekçede, davadan vazgeçtiğini ve nafakadan feragat ettiğini belirtti.

Mahkeme de İzgi’nin nafakadan feragat etmesi üzerine davayı düşürdü.

NE OLMUŞTU?

İzzet Yıldızhan, 15 yaşındaki kızı S.Y.’nin annesi ve eski sevgilisi Gizem Şehnaz İzgi tarafından 2019 yılında mahkemeye verilmişti. İzgi, Yıldızhan’ın aylık bin 785 lira nafaka ödediğini belirterek, bu miktarın 10 bin liraya çıkarılmasını talep etmişti. (DHA)

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aile istanbul mahkeme
Yayınlanma Tarihi:13:46,