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J Balvin’den corona virüsü itirafı: Çok kötü yakalandım
J Balvin’den corona virüsü itirafı: Çok kötü yakalandım
Dünyaca ünlü şarkıcı J Balvin corona virüsüne yakalandığını açıkladı. İyileşme döneminde olduğunu söyleyen şarkıcı, tüm hayranlarını uyardı.
Sozcu.com.tr
Magazin 14 Ağustos 2020 - 10:25

Corona virüsü dünya genelinde etkisini sürdürürken, ünlü isimleri de etkilemeye devam ediyor. Virüse yakalanan isimler arasına Kolombiyalı ünlü şarkıcı J Balvin de katıldı.

Rojo klibiyle kazandığı ödül için bir teşekkür videosu paylaşan 35 yaşındaki Balvin, hastalık süreciyle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

J Balvin.

Balvin, “Şu anda corona virüsüyle mücadelede iyileşme sürecindeyim. Bunlar çok zor ve karmaşık günler. Bazen bize bulaşmayacağını düşünüyoruz ama ben çok kötü bir şekilde yakalandım” dedi.

Hayranlarını tehlikeyi ciddiye almaya çağıran Balvin, “Beni takip eden herkese mesajım kendinize dikkat edin. Bu bir şaka değil. Virüs gerçek ve tehlikeli” diye konuştu.

Son güncelleme: 10:31 - 14.08.2020
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