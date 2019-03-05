Jack Reacher 2 oyuncuları ve konusu: Jack Reacher: Asla Geri Dönme oyuncu kadrosunda kimler var?

Jack Reacher 2 oyuncuları ve konusu: Jack Reacher: Asla Geri Dönme oyuncu kadrosunda kimler var?

Jack Reacher 2 filmi sinemada yaşadığı başarının ardından şimdi de televizyonda yayınlanacak. Jack Reacher filminin konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor. Peki Jack Reacher: Asla Geri Dönme filminin oyuncuları kimler?

Jack Reacher 2 filminin yönetmeni Edward Zwick ve senaristleri Richard Wenk ve Marshall Herskovitz’dir. Jack Reacher filminin devam filminini oyuncu kadrosu ve konusu haberimizde.

JACK REACHER OYUNCULARI

Tom Cruise – Jack Reacher

Cobie Smulders – Susan Turner

Danika Yarosh

Aldis Hodge

Patrick Heusinger – Avcı

Holt McCallany

Austin Hebert

Robert Catrini

Robert Knepper – General Harkness

Billy Slaughter



FİLMİN KONUSU

Jack Reacher eskiden çalıştığı birimin merkezine geldiğinde hiç beklemediği bir suçlamayla karşılaşır, 16 yıl önce gerçekleşmiş bir cinayetin bir numaralı şüphelisi olarak görülmektedir. Reacher adını temize çıkarıp hayatta kalabilmek için mücadele edecektir