Jack Reacher 2 oyuncuları ve konusu: Jack Reacher: Asla Geri Dönme oyuncu kadrosunda kimler var?
Jack Reacher 2 filminin yönetmeni Edward Zwick ve senaristleri Richard Wenk ve Marshall Herskovitz’dir. Jack Reacher filminin devam filminini oyuncu kadrosu ve konusu haberimizde.
JACK REACHER OYUNCULARI
Tom Cruise – Jack Reacher
Cobie Smulders – Susan Turner
Danika Yarosh
Aldis Hodge
Patrick Heusinger – Avcı
Holt McCallany
Austin Hebert
Robert Catrini
Robert Knepper – General Harkness
Billy Slaughter
FİLMİN KONUSU
Jack Reacher eskiden çalıştığı birimin merkezine geldiğinde hiç beklemediği bir suçlamayla karşılaşır, 16 yıl önce gerçekleşmiş bir cinayetin bir numaralı şüphelisi olarak görülmektedir. Reacher adını temize çıkarıp hayatta kalabilmek için mücadele edecektir