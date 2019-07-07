Jack Reacher: Asla Geri Dönme oyuncuları kimler? Jack Reacher 2 oyuncuları ve konusu…
Jack Reacher 2 filmi sinemada yaşadığı başarının ardından şimdi de televizyonda yayınlanacak. Jack Reacher filminin konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor. Peki Jack Reacher: Asla Geri Dönme filminin oyuncuları kimler?
JACK REACHER OYUNCULARI
Tom Cruise – Jack Reacher
Cobie Smulders – Susan Turner
Danika Yarosh
Aldis Hodge
Patrick Heusinger – Avcı
Holt McCallany
Austin Hebert
Robert Catrini
Robert Knepper – General Harkness
Billy Slaughter
FİLMİN KONUSU
Jack Reacher eskiden çalıştığı birimin merkezine geldiğinde hiç beklemediği bir suçlamayla karşılaşır, 16 yıl önce gerçekleşmiş bir cinayetin bir numaralı şüphelisi olarak görülmektedir. Reacher adını temize çıkarıp hayatta kalabilmek için mücadele edecektir