Jada Pinkett Smith cinsel hayatı ile ilgili konuştu, Will Smith hayranları kızdı

Will Smith hayranları, Jada Pinkett Smith'in, çiftin cinsel hayatıyla ilgili samimi ayrıntıları paylaşmasına tepki gösterdi

Sozcu.com.tr

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Will Smith ile 1997’den beri evli olan Jada Pinkett Smith, Facebook sohbet programı Red Table Talk’a konuk olarak Gwyneth Paltrow’u davet etti ve çiftlerin cinsel hayatlarını mercek altına aldılar.

Pinkett Smith, “Zor” dedi ve ekledi: “Will ve benim en çok konuştuğumuz şey yolculuk. Biz çok genç yaşta, bilirsiniz, 22 yaşında başladık. Bu yüzden sorumluluk kısmı benim için gerçekten çok önemli; çünkü bence eşinizin neye ihtiyacınız olduğunu bilmesini bekliyorsunuz, özellikle de seks söz konusu olduğunda. Bu sanki, ‘Beni seviyorsan, bilmelisin. Beni seviyorsan, aklımı okumalısın’ demek gibi. Bu, büyük bir tuzak.”

Paltrow da Pinkett Smith’e hak vererek “Garip değil mi? Biri sizin zihninizi okuyamaz ki” dedi.

Smith çifti bir süredir özel hayatlarıyla ilgili yaptıkları açıklamalarla sık sık gündeme geliyor.

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