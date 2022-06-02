Jada Pinkett Smith “Oscar’da tokat” olayı taraflarının barışmasını istiyor
2022 Oscar Ödülleri'nde oyuncu Will Smith'in sunucu Chris Rock'a attığı "tokat" skandalının ardından Smith'in eşi Jada Pinkett Smith barış çağrısında bulundu.
Daily Mail’de yer alan habere göre ise, Jada Pinkett Smith, kocası Will Smith ve Chris Rock’ın “konuşmasını ve uzlaşmasını” istediğini belirtti.
Red Table Talk programında, alopesi hakkında konuşan 50 yaşındaki Pinkett Smith, rahatsızlığının Oscar gecesinde yaşananlar göz önünde bulundurulduğunda oldukça önemli olduğunu söyledi.
Aktris, “Binlerce kişi hikayeleriyle bana ulaştı. Bu anı, alopesi ailemize bu duruma sahip olmanın nasıl bir şey olduğu hakkında konuşma ve insanları alopesinin gerçekte ne olduğu hakkında bilgilendirme fırsatı vermek için kullanıyorum.”
“Şimdi Oscar gecesi hakkında, en büyük umudum, bu iki zeki, yetenekli adamın iyileşme, bunu konuşma ve uzlaştırma fırsatına sahip olmasıdır.”
“İkisine de ihtiyacımız var. Ve aslında hepimizin birbirimize her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. O zamana kadar Will ve ben son 28 yıldır yaptığımız şeyi yapmaya devam ediyoruz ve birlikte yaşamayı denemeye devam ediyoruz. Dinlediğiniz için teşekkürler” diye ekledi.
53 yaşındaki aktör Will Smith attığı tokatın ardından yaptığının “kabul edilemez ve affedilemez” olduğunu belirterek Chris Rock’tan özür dilemişti.