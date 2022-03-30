Jada Pinkett Smith’in eski sevgilisi tokat olayından sonra paylaştı: “Barışı seçin”

Oscar gecesine Will Smith'in Chris Rock'a tokat atması damga vururken sürpriz bir isimden paylaşım geldi. Jada Pinkett Smith ile ilişki yaşayan August Alsina Instagram hesabından olayın hemen ardından bir paylaşım yaptı.

Sozcu.com.tr

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Oscar gecesine Will Smith’in Chris Rock’a tokat atması damga vururken sürpriz bir isimden paylaşım geldi. Jada Pinkett Smith ile ilişki yaşayan August Alsina Instagram hesabından olayın hemen ardından bir paylaşım yaptı.

Oscar gecesinin yankıları devam ediyor. Chris Rock’a tokat atan Will Smith, dün komedyenden özür dilediği bir paylaşım yaptı. Gözler Chris Rock’tan gelecek tepkideyken beklenmedik bir isim de endüstrinin en prestijli gecesinde yaşanan şiddetle ilgili paylaşımda bulundu.

Will Smith ve Jada Pinkett Smith farklı ilişkileriyle sık sık magazin basınının gündemine geliyordu. İki yıl önce de genç müzisyen August Alsina, Jada Pinkett ile ilişki yaşadığını ve bunu, Will Smith’in bildiğini söyledi. Açık bir evlilikleri olduklarını söyleyen çift evliliklerine devam ederken bir yandan da olay günlerce magazin basınının gündeminde kaldı.

Son olarak Oscar gecesinde Chris Rock’ın, Jada Pinkett Smith ile ilgili yaptığı espri üzerine ünlü komedyene tokat attı. Bir zamanlar Jada Pinkett ile ilişki yaşyan Alsina da olaya kayıtsız kalmadı. Genç müzisyen Instagram paylaşımında “barışı seçin” yazdı.

Alsina’nın gönderisine çok sayıda yorum geldi. Rapçinin yazdıkları için kaotik ve anlamı yok diyenlerin yanı sıra pek çok beğeni de geldi. Ancak bazı kullanıcılar Will Smith olayına dikkat çekerek “Son olanlardan sonra farklı bir paylaşım beklediğimizi biliyorsun” yazdı.

Will Smith, Alsina’nın ilişki itirafından sonra alay konusu olmuştu. Hatta pek çok kişi yaşanan son olayın da aldatılma ile ilgisi olduğunu düşünüyor.

Smith’in, Oscar’daki davranışı nedeniyle komedyen şu anda Akademi tarafından araştırılıyor.

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