James Arthur, Antalya’da
James Arthur’un konseri Serik’e bağlı Belek’te bulunan mekanda düzenlendi. ‘Impossible’ ve ‘Say you won’t let go’ parçalarıyla müzik listelerinin ilk sıralarına çıkan James Arthur, yaklaşık 2 saat sahnede kaldı. James Arthur’u yerli ve yabancı çok sayıda turist dinlerken Arthur, söylediği şarkılara eşlik eden turistleri kendisine hayran bıraktı.
FORMA HEDİYE EDİLDİ
Arthur’a Antalya forması hediye edildi. Üzerinde adının yazılı olduğu 07 numaralı formayı alan James Arthur, Türkiye’ye ve Antalya’ya hayran kaldığını söyledi.
(DHA)