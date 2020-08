James Blunt, iskorbüt hastalığına yakalandığını itiraf etti

Dünyaca ünlü müzisyen James Blunt, Table Manners adlı bir podcast yayınına katıldı. İngiliz şarkıcı, yayında üniversite yıllarında iskorbüt hastalığına yakalandığını söyledi.

46 yaşındaki müzisyen, 90’lı yıllarda vegan ve vejetaryen olan sınıf arkadaşlarını kızdırmak için iki ay boyunca sadece et yediğini söyledi. Blunt, hastalık belirtileriyle doktora gidince C vitamini eksikliği yaşadığını ve kendini hasta ettiğini öğrendiğini itiraf etti.

“PRENSİP GEREĞİ ETOBUR OLDUM”

Havacılık üretimi, mühendislik ve sosyoloji okuyan Blunt, “İşin sosyoloji tarafında 170 kadın ve sadece 3 erkektik. Bu kadınların hepsi de ya vegan ya da vejetaryendi. Bu yüzden prensip gereği etobur olmaya karar verdim ve bir süre sadece kıyma, biraz tavuk ve biraz mayonez yiyerek yaşadım” dedi.

Blunt, yaklaşık 6 ile 8 hafta kadar süren etobur diyetinin ardından C vitamini eksikliğinden kanaklanan iskorbüt hastalığına yakalandığını belirtti. Doktorunun tavsiyesiyle C vitamini almak için her akşam portakal suyu içmeye başlayan müzisyen, “Bu defa da neredeyse reflü olacaktım” şeklinde konuştu.

İSKORBÜT HASTALIĞI NEDİR?

İskorbüt, C vitamini (askorbik asit) eksikliği nedeniyle ortaya çıkan bir hastalıktır. Halsizlik, kolayca kanayan ve geriye çekilen dişetleri, ciltte morluklar, eklemlerde ağrı ve yuvarlanan saçlar belirtileridir. C vitamini eksikliğinde yorgunluk, iştah azalması, yara iyileşmesinde gecikme, deride kuruluk ve çatlamalar, eklemlerde şişmeler olur. Vücut direncinin azalmasından dolayı grip ve nezleye yakalanma riski artar.