Jane Fonda: Farkındalığı artırmak için…

Ünlü oyuncu ve aktivist, ABD'de Kongre binası civarındaki merdivenlerde düzenlenen iklim protestosuna katıldığı için tutuklanmıştı. Fonda'dan ödül aldığı geceye özel açıklama geldi.

81 yaşındaki Fonda, 1970'te ABD'nin Vietnam Savaşı'na karşı çıkan gösterilerde de bulunmuş, bunun için tutuklanmıştı. Oscar ödüllü yıldız dün akşam Los Angeles'ta düzenlenen BAFTA Britannia Ceremony'de Stanley Kubrick Özel Ödülü'nü aldı.

Törene katılamayan yıldız: “Orada olamadığım içim çok üzgünüm. Bildiğiniz üzere tutuklandım. İklim değişikliğiyle mücadelede daha aktif rol üstlenmek için başkent Washington’a taşınma kararı aldım. Farkındalığı artırmak için çalışmalarıma devam edeceğim. BAFTA'ya teşekkür ederim.” dedi.