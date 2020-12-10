Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
January Jones’un bikinili pozları ortalığı karıştırdı: Çaresiz kaldı
January Jones’un bikinili pozları ortalığı karıştırdı: Çaresiz kaldı
ABD'li ünlü oyuncu January Jones, iş bulamayıp ilgi çekmek için bikinili fotoğraflarını paylaştığı iddialarına yanıt verdi. "Kahretsin, sırrımı buldular" diyen Jones, bir bikinili kare daha paylaşıp iddialarla dalga geçti.
Sozcu.com.tr
Magazin 10 Aralık 2020 - 09:51

Mad Men dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu January Jones, ABD’de magazin basınıyla adeta savaşa girişti.
42 yaşındaki Jones, tabloid gazetelerinden National Enquirer’dan geçtiğimiz günlerde bir e-posta aldı.

Jones’un ekran görüntüsünü aldığı e-postada, ünlü oyuncunun ilgi çekmek için çaresizce bikinili fotoğraflar paylaştığı ve arkadaşlarının da bu durumdan endişe duyduğu belirtiliyor.

Dan Dolan tarafından gönderilen mesajda, kaynakların pandemiden önce Jones’un oyunculuk kariyeri sıkıntıda olduğu için iş bulamadığını öne sürdüğü ifade edilirken, iddialarla ilgili ünlü oyuncudan görüşü isteniyor.

Corona karantinası sırasında paylaştığı bikinili pozların böyle yorumlanmasına kızan Jones ise tepkisini yine sosyal medyadan gösterdi. Önce kendisine gelen e-postayı hesabından paylaşan oyuncu, “Kahretsin. Sırrımı buldular. Bunu bir özür olarak kabul edin arkadaşlarım” yazdı.

Jones’un iddialar sonrası paylaştığı kare.

Bu paylaşımın hemen ardından bir de bikinili fotoğrafına yer veren Jones, “Yapmak zorundaydım” notunu düştüğü paylaşımına ‘çaresiz’ etiketi de koymayı ihmal etmedi. Jones’un aynı karede orta parmak hareketi yapması da dikkatlerden kaçmadı.

İlginizi ÇekebilirÜnlü model Keeley Hazel isyan etti: Ne iş ne de eş bulabiliyorum

 

İlginizi ÇekebilirÜnlü oyuncu Emily Atack'tan şaşırtan itiraf: Evli çiftle ilişkim vardı
Etiketler