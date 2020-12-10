January Jones’un bikinili pozları ortalığı karıştırdı: Çaresiz kaldı

ABD'li ünlü oyuncu January Jones, iş bulamayıp ilgi çekmek için bikinili fotoğraflarını paylaştığı iddialarına yanıt verdi. "Kahretsin, sırrımı buldular" diyen Jones, bir bikinili kare daha paylaşıp iddialarla dalga geçti.

Mad Men dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu January Jones, ABD’de magazin basınıyla adeta savaşa girişti.

42 yaşındaki Jones, tabloid gazetelerinden National Enquirer’dan geçtiğimiz günlerde bir e-posta aldı.

Jones’un ekran görüntüsünü aldığı e-postada, ünlü oyuncunun ilgi çekmek için çaresizce bikinili fotoğraflar paylaştığı ve arkadaşlarının da bu durumdan endişe duyduğu belirtiliyor.

Dan Dolan tarafından gönderilen mesajda, kaynakların pandemiden önce Jones’un oyunculuk kariyeri sıkıntıda olduğu için iş bulamadığını öne sürdüğü ifade edilirken, iddialarla ilgili ünlü oyuncudan görüşü isteniyor.

Corona karantinası sırasında paylaştığı bikinili pozların böyle yorumlanmasına kızan Jones ise tepkisini yine sosyal medyadan gösterdi. Önce kendisine gelen e-postayı hesabından paylaşan oyuncu, “Kahretsin. Sırrımı buldular. Bunu bir özür olarak kabul edin arkadaşlarım” yazdı.

Bu paylaşımın hemen ardından bir de bikinili fotoğrafına yer veren Jones, “Yapmak zorundaydım” notunu düştüğü paylaşımına ‘çaresiz’ etiketi de koymayı ihmal etmedi. Jones’un aynı karede orta parmak hareketi yapması da dikkatlerden kaçmadı.