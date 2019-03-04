Japon bilim insanları tarafından dondurulduktan yaklaşık 31 yıl sonra çözdürülüp sağlıklı yavrular üretmeye devam eden hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı…

Japon bilim insanları tarafından dondurulduktan yaklaşık 31 yıl sonra çözdürülüp sağlıklı yavrular üretmeye devam eden hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı…

Japon bilim insanları tarafından dondurulduktan yaklaşık 31 yıl sonra çözdürürülüp sağlıklı yavrular üretmeye devam eden hangisidir? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Japon bilim insanları tarafından dondurulduktan yaklaşık 31 yıl sonra çözdürürülüp sağlıklı yavrular üretmeye devam eden hangisidir? sorusu ve cevabı...

Kim Milyoner Olmak İster’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi. Dünyanın en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle seyirci ile buluştu. Yarışmada sorulan Japon bilim insanları tarafından dondurulduktan yaklaşık 31 yıl sonra çözdürürülüp sağlıklı yavrular üretmeye devam eden hangisidir? merak konusu oldu. İşte zorlu sorunun cevabı…

Japon bilim insanları tarafından dondurulduktan yaklaşık 31 yıl sonra çözdürürülüp sağlıklı yavrular üretmeye devam eden hangisidir?

Cevap: A) Su ayısı

KİM MİLYONER OLMAK İSTER ÖDÜLLERİ

1. Soruyu bilen 500 TL

2. Soruyu bilen 1.000 TL

3. Soruyu bilen 2.000 TL

4. Soruyu bilen 3.000 TL

5. Soruyu bilen 5.000 TL

6. Soruyu bilen 7.500 TL

7. Soruyu bilen 15.000 TL

8. Soruyu bilen 30.000 TL

9. Soruyu bilen 60.000 TL

10. Soruyu bilen 125.000 TL

11. Soruyu bilen 250.000 TL

12. soruyu bilen 1.000.000 TL