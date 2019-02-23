Japon İmparatoru Akihito hakkında ifadelerden hangisi doğrudur? Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı…

Japon İmparatoru Akihito hakkında ifadelerden hangisi doğrudur? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Japon İmparatoru Akihito hakkında ifadelerden hangisi doğrudur? sorusu ve cevabı...

Kim Milyoner Olmak İster’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi. Dünyanın en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle seyirci ile buluştu. Yarışmada sorulan Japon İmparatoru Akihito hakkında ifadelerden hangisi doğrudur? merak konusu oldu. İşte zorlu sorunun cevabı…

Japon İmparatoru Akihito hakkında ifadelerden hangisi doğrudur?

Sorunun Cevabı: C(Bilim insanıdır, makale yazar)

KİM MİLYONER OLMAK İSTER ÖDÜLLERİ

1. Soruyu bilen 500 TL

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11. Soruyu bilen 250.000 TL

12. soruyu bilen 1.000.000 TL