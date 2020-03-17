Jared Leto 12 günlük inzivadan çıktı: Sonsuza kadar değişmiş bir dünya

Jared Leto 12 günlük inzivadan çıktı: Sonsuza kadar değişmiş bir dünya

Oscar ödüllü aktör Jared Leto, kendisini 12 günlük bir inzivaya çekmişti. Çölde sessiz meditasyonunu tamamlayan Leto, sonunda inzivadan çıktı.

Tüm iletişim olanaklarından yoksun geçirdiği 12 günün ardından dünya çapında Corona virüsü salgını olduğunu yeni öğrendi.

Leto, dün Twitter hesabından paylaştığı bir mesajda, “Vay canına, 12 gün önce çölde sessiz bir meditasyona başlamıştım. Tamamıyla telefonsuz ve iletişimsiz, izole edilmiş haldeydik. Dışarıda neler olduğu hakkında hiçbir fikrimiz yoktu. Dün bambaşka bir dünyada yürüdük. Sonsuza kadar değişmiş bir dünyada. Çıldırtıcı olduğu söylenebilir” dedi.

“NELER OLDUĞUNU ANLAMAYA ÇALIŞIYORUM”

Arkadaşlarından ve ailesinden mesajlar alan Leto, neler olduğunu anlamaya çalıştığını ekleyerek, “Umarım siz ve yakınlarınız iyisinizdir. Hepinize pozitif enerji gönderiyorum. İçeride kalın, güvende kalın” mesajı vermeyi ihmal etmedi.

Jared Leto, 2014 yılında rol aldığı Dallas Buyers Club filmiyle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Oscar’ını kazanmıştı. Daha sonra Suicide Squad filmindeki Joker performansıyla izleyiciyle buluşmuştu.