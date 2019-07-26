Jason Bourne filmi konusu ne, oyuncuları kimler?

Başrolünde Matt Damon’ın olduğu Son Ültimatom filminde geçmişini araştıran Jason Bourne’un katillere karşı verdiği mücadele bu akşam televizyonda yayınlanacak. Yayınlandığı dönemde geniş kitleler tarafında beğeni toplayan film ülkemizde de çok kişi tarafından izlenmişti. Peki, Jason Bourne filmi konusu nedir? Jason Bourne oyuncuları kimler?

Paul Greengrass’ın yönettiği senaryosunu Greengrass, Matt Damon ve Christopher Rouse’un yazdığı Jason Bourne filminin konusu ve oyuncuları merak konusu oldu. Haberimizden Jason Bourne oyuncu kadrosuna ve konusuna ulaşabilirsiniz.

JASON BOURNE KONUSU NE?

Başrollerinde Matt Damon, Vincent Cassel, Alicia Vikander, Julia Stiles ve Tommy Lee Jones’un olduğu aksiyon filminde 2004 yılında gözden kaybolan Jason Bourne yeniden ortaya çıkıyor. Artık hafızası geri gelen ve kim olduğunu hatırlayan Bourne, geçmişindeki sırları keşfetmeye karar veriyor. Babasının ölümü hakkındaki gerçekleri aydınlatmak için girdiği tehlikeli yolda onu durdurmak için çok güçlü düşmanlar karşısına çıkıyor.

OYUNCULARI KİMLER?

Matt Damon, Jason Bourne / David Webb

Julia Stiles, Nicky Parsons

Alicia Vikander

Tommy Lee Jones, Robert Dewey, CIA yönetcisi

Vincent Cassel

Riz Ahmed, Aaron Kalloor, CIA’de teknoloji uzmanı.

Ato Essandoh

Scott Shepherd, CIA müdür yardımcısı.