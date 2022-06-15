Jason Momoa yeni sevgilisinden sessiz sedasız ayrıldı

“Game of Thrones” dizisiyle ünlü olan 42 yaşındaki aktör Jason Momoa, birkaç aydır birlikte olduğu 32 yaşındaki sevgilisi Eiza Gonzalez'den ayrıldı.

Sozcu.com.tr

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Ünlü oyuncu Jason Momoa’nın biten ilişkisine değinen bir kaynak, “ikisinin de çok farklı insanlar” olduklarını belirtti.

Daily Mail’in haberine göre, People’a konuşan kaynak, “Halka açıklanmadan önce şubat ayında sessizce çıkmaya başlamalarından dolayı birbirlerini çok seviyorlar. Ancak şu an ikisi de farklı yaşam evrelerindeler” diye ekledi.

Momoa, ayrı yaşadığı eşi Lisa Bonet ile 16 yıllık birlikteliğin ardından bu yılın ocak ayında boşandı. 54 yaşındaki Bonet ve Momoa’nın beş yıl süren evliliklerinden iki çocukları bulunuyordu.

Ocak ayında Instagram’da yayınladıkları ortak bir yazılı açıklamayla ayrıldıklarını duyurdular…

“Aramızdaki aşk devam ediyor, bilinmek ve yaşanmak istediği şekillerde gelişiyor. Birbirimizi olmayı öğrendiğimiz kişi olmak için özgürleştiriyoruz. Bu kutsal yaşama ve çocuklarımıza olan bağlılığımız sarsılmaz.”

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