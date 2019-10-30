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Jason Statham ile Rosie Huntington Whiteley evlerini satıyor
Jason Statham ile Rosie Huntington Whiteley evlerini satıyor
Jason Statham ile Rosie Huntington Whiteley malikanelerini 115 milyon TL'ye satışa çıkardı. Malibu'daki ev, okyanus kenarında bulunuyor...
Magazin 30 Ekim 2019 - 10:03

Dünyaca ünlü oyuncu Jason Statham ve Rosie Huntington Whiteley’in Malibuda’daki evleri 19.9 milyon dolara satışa çıktı.

Hollywood’un ünlü çifti, okyanusun kenarında bulunan evleri için 115 milyon TL istiyor.

2009 yılında ünlü yıldız tarafından 10.6 milyon dolara alınan malikanenin dört yatak odası ve dört banyosu var.

En çok kazanan oyunculardan olan 52 yaşındaki yıldız son olarak Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw filmiyle izleyici karşısına çıkmıştı.

Son güncelleme: 10:13 - 30.10.2019