Jason Statham’ın Antalya paylaşımına beğeni yağdı

Dünyaca ünlü yönetmen Guy Ritchie ve İngiliz aktör Jason Statham’ın bir araya geldiği ‘Five Eyes’ (Beş Göz) filminin çekimlerine 21 Ocak’ta başlandı.

1.8 milyar TL’ye inşa edilen ve dev bir film platosuna dönüşen Expo alanında başlayan çekimler, tarihi semt Kaleiçi ile Cumhuriyet Meydanı’nda devam etti.

Film çekimleri için iki aydır Antalya’nın Serik ilçesindeki Regnum Carya Otel’in kurşun geçirmez villasında konaklayan ünlü aktör Jason Statham, kendisine ait sahnelerin tamamlanmasının ardından geçen hafta Antalya’dan ayrıldı.

1 MİLYON’DAN FAZLA BEĞENİ ALDI

Ünlü aktör Jason Statham, Serik ilçesinin Belkıs Mahallesi’nde bulunan Aspendos Antik Tiyatrosu’nda çekilen iki fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Roma mimarisi özelliklerini taşıyan iki bin yıllık antik Statham’ın fotoğrafları kısa sürede 1 milyondan fazla beğeni aldı.

İlginizi Çekebilir Guy Ritchie'den Antalya OSB'ye ziyaret

İlginizi Çekebilir Jason Statham: Türk misafirperverliğini hiç unutmayacağım