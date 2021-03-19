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Jason Statham’ın Antalya paylaşımına beğeni yağdı

'Five Eyes' (Beş Göz) filminin çekimleri için iki ay Antalya'da kalan İngiliz aktör Jason Statham, sosyal medya hesabından Aspendos Antik Tiyatrosu'nda çektirdiği fotoğraflarını paylaştı. Statham'ın fotoğrafları 1 milyondan fazla beğeni aldı.

Güncellenme: 14:25, 19/03/2021
Hayat HaberleriMagazin
Jason Statham’ın Antalya paylaşımına beğeni yağdı

Dünyaca ünlü yönetmen Guy Ritchie ve İngiliz aktör Jason Statham’ın bir araya geldiği ‘Five Eyes’ (Beş Göz) filminin çekimlerine 21 Ocak’ta başlandı.

1.8 milyar TL’ye inşa edilen ve dev bir film platosuna dönüşen Expo alanında başlayan çekimler, tarihi semt Kaleiçi ile Cumhuriyet Meydanı’nda devam etti.

Film çekimleri için iki aydır Antalya’nın Serik ilçesindeki Regnum Carya Otel’in kurşun geçirmez villasında konaklayan ünlü aktör Jason Statham, kendisine ait sahnelerin tamamlanmasının ardından geçen hafta Antalya’dan ayrıldı.

1 MİLYON’DAN FAZLA BEĞENİ ALDI

Ünlü aktör Jason Statham, Serik ilçesinin Belkıs Mahallesi’nde bulunan Aspendos Antik Tiyatrosu’nda çekilen iki fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Roma mimarisi özelliklerini taşıyan iki bin yıllık antik  Statham’ın fotoğrafları kısa sürede 1 milyondan fazla beğeni aldı.

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Antalya film Instagram Jason Statham Roma sosyal medya
Yayınlanma Tarihi:13:46,