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Jason Statham’ın eşi Rosie Huntington Whiteley: Türkiye’ye aşık olduk

Dünyaca ünlü model Rosie Huntington Whiteley, 12 milyon takipçili instagram hesabından yaptığı canlı yayında Türkiye’ye olan sevgisini dile getirdi. Whiteley, "Türkiye’ye aşık olduk" diye konuştu.

Güncellenme: 10:53, 13/04/2021
Hayat HaberleriMagazin
Jason Statham’ın eşi Rosie Huntington Whiteley: Türkiye’ye aşık olduk

Eşi Jason Statham’ın rol aldığı ‘Fives Eyes’ın çekimleri için Antalya’ya gittiğini belirten Rosie Huntington Whiteley, oğlu Jack Oscar’ın Aspendos Antik Tiyatrosu’ndaki fotoğrafını yayınladı.

Rosie Huntington Whiteley “Türkiye'ye aşık olduk. Çok güzel bir ülke” dedi.

Jason Statham, rol aldığı ‘Fives Eyes’ filminin Antalya'daki çekimlerine eşi Rosie Huntington Whiteley ve oğlunu da getirmişti.

Aspendos’u ziyaret eden Statham, şehrin tarihi güzelliklerini de takipçileriyle paylaşmıştı.

Yönetmeni Guy Ritchie ise “Türkiye ilham verici bir ülke. Güzel yemekler, insanlar, oteller… İki aylık çekim sonrası tüm filmlerimi burada çekmek istiyorum” demişti.

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