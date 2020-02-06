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Jay-Z ulusal marş çalarken ayağa kalkmamalarını savundu ‘Protesto amaçlı değil’ dedi
Jay-Z ulusal marş çalarken ayağa kalkmamalarını savundu ‘Protesto amaçlı değil’ dedi
Jay-Z'den Super Bowl'da ulusal marş okunurken ayağa kalkmamasıyla ilgili açıklama geldi. Ünlü şarkıcı 'Protesto amaçlı değildi, sanatçı gözüyle sahneye bakıyorduk' dedi...
Magazin 6 Şubat 2020 - 07:08

Geçen hafta düzenlenen Super Bowl etkinliğinde, Amerikan ulusal marşı okunurken ayağa kalkmayan Beyonce ve eşi Jayz-Z, günlerdir eleştirilerin odağında… Şampiyonluk mücadelesini izlemek için Miami'deki Hard Rock Stadyumu'na giden çiftin, herkes ayakta marşı okurken, oturmaları büyük tepki çekti.

Backgrid

Jay-Z konuya New York'taki Columbia Üniversitesi'nde katıldığı bir söyleşide açıklık getirdi. Yaptıklarının protesto amaçlı olmadığını belirten Z, “Oturuyorduk ve gösteri başlamak üzereydi. Eşim yanımdaydı ve bana ‘O sahnede olmanın nasıl bir his olduğunu biliyorum' dedi. Çok heyecanlıydı, çünkü daha önce Super Bowl'da sahne almıştı. Biz de oradaydık ve hemen sanatçı ruh haline girdik. Sadece gösteriye bakıyordum. Mikrofon çalıştı mı? Ses düşük mü kaldı? Bir sanatçı olarak bakmam gerekiyordu. Müziği hissetmezseniz o seviyeye ulaşamazsınız” dedi.

Backgrid

Demi Lovato'nun söylediği marş esnasında oturup performans hakkında konuştuklarını söyleyen Jay-Z, “Ne kadar güzel göründüğünü, sesini, sahnedeki duruşunu konuştuk ve onunla gurur duyduk. Ve sonra performansı bitti, benim telefonum çaldı. ‘Ayağa kalkmadınız' dedi, ‘Ne?' diye şaşırdım” şeklinde konuştu.

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