Jeff Bezos’un eski eşi MacKenzie Scott ikinci eşinden resmi olarak boşandı

Eylül 2022'de ikinci eşinden boşanmak üzere mahkemeye başvuran Amazon CEO'su Jeff Bezos'un eski eşi, yazar ve hayırsever MacKenzie Scott muradına erdi.

Sozcu.com.tr

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1993-2019 yılları arasında Jeff Bezos'la (59) evli kalan MacKenzie Scott (52), boşandıktan iki yıl sonra, Mart 2021'de kimya öğretmenliği yapan Dan Jewett'la evlenmişti.

Ancak bu evliliğin üzerinden henüz kısa süre geçmesine rağmen, 28 milyar dolarlık bir serveti bulunan Scott, New York Times'a göre, 2022 yılının eylül ayında Washington eyaleti mahkemesine boşanma isteğini bildirmişti.

Verilen dilekçeye göre, Scott ve Jewett'in üzerinde anlaşmaya vardığı mülk paylaşımının evlilik sözleşmesiyle belirleneceği öğrenilmişti. Sözleşme halka açık değildi ve mahkeme kayıtları da, Jewett'in boşanmaya itiraz etmediğini ortaya koymuştu.

Beklenen oldu ve çift resmi olarak boşandı. Boşanmanın ardından Scott ve Jewett, sessizliklerini korurken anlaşmanın bir sır olarak kalacağı konuşuluyor.

Romano Hukuk firmasının kurucusu ve yönetici avukatı Domenic Romano, Scott’ın servetine sahip birinin evlilik öncesi bir anlaşma veya yürürlükte olan bir ayrılık sözleşmesi ile evlenmesinin beklenebileceğini kaydetti.

EN AZ 12,8 MİLYAR DOLARLIK BAĞIŞ

26 yıllık evliliğin ve dört çocuğun ardından Bezos'tan boşanan Scott, Amazon'daki yüzde 4 hissesiyle dünyanın en zengin kadınlarından biri oldu.

Varlıkları hakkında nispeten sessiz kalan Scott’ın, ikisi Beverly Hills’te ve biri Seattle’da olmak üzere üç büyük mülke sahip olduğu ve milyarderin geçen yıl Kaliforniya’daki iki mülkü hayır kurumlarına bağışladığı bildirildi.

Chronicle of Philanthropy'nin yakın tarihli bir değerlendirmesine göre, 2020'den beri hayır kurumlarına en az 12,8 milyar dolar bağışta bulundu.

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