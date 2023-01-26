Jeff Bezos’un sevgilisi Lauren Sanchez aşka geldi

Jeff Bezos'un sevgilisi Lauren Sánchez yaptığı açıklamalarla ünlü milyardere adeta aşkını ilan etti. Sánchez, Bezos'u ilham verici bulduğunu, onun kendisini daha iyi bir insan yaptığını söyledi.

Sozcu.com.tr

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53 yaşındaki eski haber sunucusu, Wall Street Journal’a verdiği röportajla aşkını dile getirdi. 2019’dan beri birlikte olan çift, ilişkilerini dolu dizgin yaşamaya devam ederken Sanchez de Bezos’a olan hisleriyle ilgili samimi açıklamalar yapıyor.

Son olarak verdiği röportajda Sanchez, milyarder iş insanının kendisini gülümsettiğini ve ilham verdiğini söylüyor: “Gülüşünü ilk duyduğumda, ‘Vay canına! Bu nedir?’ dedim. O çok mutlu, bana her gün ilham veriyor, beni her gün daha iyi bir insan yapıyor; o tanıdığım en sevgi dolu insan.”

AİLELERİNİ BİREŞTİRMEYE ÇALIŞIYORLAR

Bezos ve Sánchez, ilişkilerine 2019’da başladılar, ancak çift, boşanmaları sonuçlanana kadar birlikte görünmekten kaçındı. Milyarder girişimci ve eski eşi MacKenzie Scott, 25 yılı aşkın evliliklerinin ardından Nisan 2019’da boşanma işlemlerini tamamladı. Sánchez ve eski kocası Patrick Whitesell ise 13 yıllık birlikteliğin ardından Ekim 2019’da boşandı.

Şimdi, Bezos ve Sánchez, devasa ailelerini birleştirmeye çalışıyor. Hatta üç çocuk annesi Sanchez, en büyük oğlu Nikko’nun babasıyla olan ebeveynlik ilişkisinden ilham aldığını söylüyor: “En büyük örneğim, en büyük oğlumun babası ile olan ilişkim. Onunla birlikte ebeveynlik yapmayı öğrendim, bu yüzden Jeff’in sahip olabileceğinden daha fazla deneyime sahibim. Tony ve eşi benim en iyi arkadaşlarım.”

Sánchez, oğlunun babasıyla ilişkilerinin her zaman harika olmadığını, ancak şimdi gerçekten iyi arkadaş olduklarını da belirtiyor: “Bu yaklaşık beş yıl sürdü, ancak her zaman iletişim kurduk. Oğlum bana bakıyor ve ‘Ben dünyadaki en şanslı çocuğum çünkü hem annemle babamla Şükran Günü geçirebiliyorum hem de evlenmeleri gerekmiyor’ diyor.”

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