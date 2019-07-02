Jelena, ceket ve topuklu ayakkabı ile havuza girdi

Her ne kadar Türkiye’de futbolcu Dusco Tosic’in eşi olarak tanımış olsak da özellikle kendi ülkesinde son derece popüler bir şarkıcı olan Jelena Karleusa çılgın sahne şovları ve giyim tarzıyla her dönem kendisinden söz ettirmeyi biliyor. Tatil için tercih ettiği ülkemizde de keyifli vakit geçiren ve sosyal medya hesabından bu anları paylaşan Jelena, yaptığı son hareketle ne kadar çılgın olduğunu bir kez daha gösterdi.

CEKET VE TOPUKLU AYAKKABI

Üzeri taşlarla süslü şeffaf bir ceket giyen ve ayağına da yine taşlarla süslü topuklu bir ayakkabı geçiren Jelena o halde havuza girdi.

O anlarını ölümsüzleştiren Jelena Karleusa, yaptığı bu çılgınlığı takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi.