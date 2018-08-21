Jelena Karleusa deniz kızı oldu

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Geride bıraktığımız mayıs ayında Beşiktaş futbol takımındaki macerasını bitirerek Çin Süper Ligi ekiplerinden Guangzhou R&F takımına transfer olan Dusco Tosic’in şarkıcı eşi Jelena Karleusa cesur paylaşımlarını Çin’den yapmaya devam ediyor. Türkiye’de bulunduğu süre boyunca Beşiktaşlıların yengesi olarak haberlere konu olan Jelena, burada sahne almış ve şarkılarını Türk seyircilerle buluşturmuştu. Jelena şimdilerde paylaşımlarını Çin’den yapıyor…

DENİZ KIZI OLDU

Pop şarkıcısı Jelena Karleusa, bir yandan cesaret gerektiren bikinili kareleriyle göz doldururken bir yandan da takipçi sayısını artırıyor. Çin’de yaşamaya başladığından bu yana takipçi sayısında ciddi oranda artış olan Jelena yaptığı son paylaşımda kendisini deniz kızı olarak gösteren bir çalışmaya imza attı. Kumda çizilmiş deniz kızı yüzgecinin içine giren Jelena bu paylaşımıyla kısa sürede 10 binin üzerinde beğeni aldı.