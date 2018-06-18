Jelena Karleusa saç stilini değiştirdi

Sırbistan'ın Lady Gaga'sı olarak anılan ve Beşiktaş'tan bu yıl ayrılan futbolcu Dusko Tosic'in şarkıcı eşi Jelena Karleusa imaj değişikliğine gitti.

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Beşiktaş’tan ayrılan Dusko Tosic’in eşi Sırp şarkıcı Jelena Karleusa, radikal bir karar alarak imaj değişikliğine gitti. Sosyal medya hesabında paylaştığı cesur fotoğraflarıyla fenomen olan Karleusa, saçlarını Dreadlock (Rasta) tarzına yakın bir şekilde tasarlattı.

Karleusa’nın son halini ortaya koyan bu paylaşımı bazı takipçileri tarafından olumlu yorum alırken bazı takipçileri ise beğenmedi.

İşte Jelena’nın o paylaşımı;

Ülkesinin en önemli popstarı olan Jelena Karleusa, sık sık cesur paylaşımlar yapıyor. İşte onlardan bazıları