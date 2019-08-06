Jelena Karleusa’nın tekne keyfi

Beşiktaş futbol takımında bir süre top koşturan Dusco Tosic’in şarkıcı eşi Jelena Karleusa, Türkiye’de yenge lakabını almış ve özellikle Beşiktaş taraftarı tarafından yakından takip edilir olmuştu. Her ne kadar Dusco’nun Beşiktaş macerası bitmiş olsa da Jelena Karleusa’nın Türkiye aşkı ve sayıları binleri bulan Türk takipçileri hiç eksilmedi. Kısa bir süre öncesine kadar Karadağ’da tatilde olan Jelena, sosyal medya hesabı üzerinden yine bol sayıda paylaşımda bulundu. Bunlar arasında belki de en çok ilgi görenleri Jelena Karleusa’nın tekne turu sırasında çekilmiş olan video ve fotoğraflardı… Takipçilerinin beğenisine ve ilgisine teşekkür etmek isteyen Jelena, bu görüntüleri instagram hesabının hikaye kısmında bir araya getirdi ve ortaya son derece çarpıcı görüntüler çıktı. Bu arada görüntülerde göze çarpan bir diğer detaysa Jelena’nın güneşten korunmak adına kafasına taktığı devasa şapka oldu. Sırp şarkıcının seçtiği hasır şapka üzerindeki bikinisinden bile daha çok yer kaplıyordu.