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Jelena Yenge Türkiye’de!
Jelena Yenge Türkiye’de!
Yaz tatili için Antalya-Belek'te bulunan bir otele gelen Jelena Karleusa, buradan video ve fotoğraf paylaşmaya devam ediyor.
Magazin 27 Haziran 2019 - 08:17

Futbolcu eşi Dusco Tosic’in Beşiktaş’ta oynadığı sırada çok sayıda Türk hayran edinen şarkıcı Jelena Karleusa, özellikle Beşiktaş taraftarının büyük ilgisi ile karşılaşmış ve ‘Yenge’ lakabı ile anılır olmuştu. Her ne kadar eşinin başka bir takıma transfer olmasının ardından Türkiye’den ayrılmış olsa da ülkemize olan ilgi ve alakasını kaybetmeyen Karleusa ilk fırsatta tatil için Antalya’ya uçtu.

Sosyal medya hesabından uçak biletinin fotoğrafını paylaşan Jelena sonrasında da tatilini geçirdiği otelden kareler ve videolar paylaşmaya başladı. Jelena’nın cesur bikinisi üzerindeyken çektiği ve paylaştığı fotoğraf büyük ilgi gördü.

 

Son güncelleme: 08:22 - 27.06.2019
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