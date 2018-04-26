Jelena’dan Demet Akalın’a yanıt geldi

Demet Akalın'ın Beşiktaşlı futbolcu Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa hakkında yaptığı yoruma yanıt gecikmedi. Jelena Yenge sosyal medya hesabından gönderme yaptı.

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Yenge lakaplı Jelena Karleusa, yeni klibi için imaj değişikliğine gitmiş, bu da Demet Akalın’ın diline düşmüştü. Karleusa’nın yeni klibi için yaptırdığı saç modelini, 10 sene önceki imajına benzeterek topa tutan Akalın’a yanıt gecikmedi.

Karleusa, yıllar önce aynı saç modelini yaptığı fotoğrafı ile Demet Akalın’ın fotoğrafını yan yana koyarak “Ben o doğmadan önce yaptım” yazdı. Demet Akalın, Karleusa’nın saç modeli için “Yenge ben onu 10 sene önce yaptım ya. Aynısı da yapılmaz ki” demişti.