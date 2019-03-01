Jelena’dan ‘Dokunamazsın’ paylaşımı

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa artık Türkiye'deki macerasını bitirmiş olsa da sosyal medyada büyük bir kesim tarafından yakından takip ediliyor.

Sırp şarkıcı sosyal medya hesabını aktif olarak kullanırken pek çok konuya da yine sosyal medya hesabı üzerinden açıklık getiriyor. İki çocuk annesi şarkıcı Karleusa aynı zamanda seksi kareleriyle de magazin gündeminde kendisine yer buluyor. Zaman zaman klip çekiminden görüntüler paylaşan Jelena kimi zaman da özel bir çekimden çekici bir kareyi takipçilerinin beğenisine sunuyor. Başarılı şarkıcı yaptığı son paylaşımla yine kendisinden söz ettirdi. Derin dekolteli bir tulumla objektif karşısına geçene Jelena bu fotoğrafı ‘Dokunamazsın’ notuyla paylaştı.



