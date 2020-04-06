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Jelena’nın ‘ıvır zıvır’ paylaşımı
Jelena’nın ‘ıvır zıvır’ paylaşımı
Ev karantinasının yarattığı sıkıntıdan kurtulmak adına TikTok videoları çekmeye başlayan Jelena Karleusa, bununla da yetinmeyerek giysi odasından paylaşımda bulundu.
Magazin 6 Nisan 2020 - 08:33

Futbolcu eşi Dusco Tosic ile Türkiye’de bulunduğu yıllarda çok sayıda Türk takipçi kazanan ve yaptığı cesur paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken Jelena Karleusa her ne kadar artık ülkemizdeki macerasını sonlandırmış olsa da yaptığı paylaşımlarla yakından takip edilmeye devam ediyor.

Şarkıcılık kariyerini başarıyla sürdüren Jelena, şimdilerde ev karantinası günleri yaşıyor. Son derece renkli bir yaşantısı olan şarkıcı şimdilerde evde olmanın verdiği sıkıntıdan kurtulmak adına farklı uğraşlar buluyor.

Geçtiğimiz haftalard TikTok videoları paylaşan Jelena bu defa da evindeki giysi odasına girdi ve üstsüz bir selfie çekerek “dolaptaki ıvır zıvırlar” notunu düştü.

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