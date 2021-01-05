Jenner Ailesi’nin kayak tatili

2020 yılının en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Kylie Jenner, yeni yıl tatili için kardeşi Kendall, annesi Kris ve kızı Stormi ile Aspen’i tercih etti.

Kylie ve Kendall Jenner’ın anneleri ve arkadaşlarının da eşlik ettiği tatil için aylığı 450 bin dolarlık ev tuttukları ortaya çıktı.

2020’de inşa edilen yedi odalı kayak evinin ilk sakinleri Jenner Ailesi oldu.

Aile kayak evinde kalmak için günlük 125 bin dolara ödedi.

Kylie Jenner tatil sırasında snowboard dersi alırken görüntülendi. Kendall Jenner ise kardeşine göre çok daha tecrübeli olduğunu gözler önüne serdi.

Aspen'in dünya jet sosyetesinin akın ettiği, en lüks ve en pahalı kayak merkezlerinden biri olarak biliniyor. Rocky Dağları arasına saklanmış doğa harikası kayak merkezi 1350 metre irtifada. Lüksü ve rahatlığı, sporu ve gece hayatını bir arada yaşatıyor. Özel uçakların inip kalktığı havaalanı, otelleri, kayak pistleri, mağazalarıyla Aspen para, pahalı ve lüks kavramlarını alt üst eden merkezlerden biri olarak kabul ediliyor.