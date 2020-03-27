Jennifer Aniston ile Brad Pitt’in evlilik hazırlığı yaptığı iddia edildi

Jennifer Aniston ile Brad Pitt’in evlilik hazırlığı yaptığı iddia edildi

Bir zamanlar Hollywood'un gözde çifti olan Jennifer Aniston ve Brad Pitt'in SAG Ödülleri gecesinde sahne arkasındaki yakınlaşmaları görenleri oldukça sevindirmişti. Bu yakınlaşmanın yankıları devam ederken, bir süredir gizlice görüştükleri iddia ediliyordu. Şimdi ise ortaya atılan yeni bir iddiada çiftin evlenmeye hazırlandığı konuşuluyor.

SAG Ödülleri (Ekran Oyuncuları Birliği) töreninin kuşkusuz en çok dikkat çeken anları Brad Pitt ve Jennifer Aniston’ın sahne arkasındaki samimi sohbeti olmuştu. Hollywood’un en gözde çiftleri olarak gösterilen ikilinin 2005 yılındaki boşanmalarının ardından ilk kez birlikte görüntülenmesi hayranlarını heyecanlandırmıştı.

İkilinin fiziksel teması bol olan kısa sohbetinin objektiflere yansıması, kimilerine göre yeni bir başlangıç olarak yorumlanmıştı.

İngiliz Mirror gazetesinin haberine göre, hayranlarının isteği gerçek olmak üzere. Söylentilere göre ödül töreninden sonra gizlice görüştükleri konuşulan çiftin aşkı alevlenmiş.

YILDIRIM NİKAHIYLA EVLENMEYE HAZIRLANIYORLAR

Brad Pitt ile Jennifer Aniston’ın Meksika’da yıldırım nikahıyla evlenmeye hazırlandığı iddiası ise gündemde bomba etkisi yarattı.

Çift, 1998 yılında birlikte olmaya başlamış, 2000 yılında da Malibu’da gizli bir törenle evlenmişti. Çiftin 2005’teki boşanmasının ardından Pitt, Mr. and Mrs. Smith filmindeki rol arkadaşı Angelina Jolie ile aşk yaşamaya başlamıştı.