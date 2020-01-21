Jennifer Aniston ve Brad Pitt’in yakınlaşması sosyal medyayı etkisi altına aldı

SAG Ödülleri'nde Jennifer Aniston ve Brad Pitt'in yakınlaşması, hayranlarını heyecanlandırdı. Eski çiftin, yeniden bir araya gelmelerini isteyenler, sosyal medyada adeta kampanya başlattı. Öyle ki, Aniston'ın banyoda çıkarılmış elbise ve ayakkabısının fotoğrafını görenler 'Umarız elbiseyi Brad çıkarmıştır' diye yorum bile yaptılar...

Jennifer Aniston ve Brad Pitt, pazar günü düzenlenen SAG Ödülleri’nde 16 yıl sonra ilk kez yan yana geldi. Onların bu hali hayranlarını heyecanlandırdı. Çünkü ikili 2000’li yıllarda Hollywood’un en gözde çiftiydi. Ne var ki Pitt’in Aniston’ı Angelina Jolie ile aldatması sonucu 2005 yılında boşanmışlardı.

Pitt’in Jolie ile boşanmasının ardından ise herkes Aniston ve Brad’in yeniden bir araya gelmesini bekledi. Çift bırakın yeniden birlikte olmayı, aynı karede dahi yer almamışlardı. Ta ki SAG Ödülleri’ne kadar. Törende Jennifer Aniston ödül alırken, Brad Pitt’in kuliste onu hayranlıkla izlemesi, Brad’in ödül konuşması yaparken de aynı şekilde Jennifer’ın Pitt’i tebessümle izlemesi gündem oldu.

Tören sonrası Jennifer Aniston, banyosunda çekilmiş bir fotoğrafı Instagram hesabında paylaştı. Fotoğrafta, küvetin üstünde ödülü ve beyaz Dior elbisi, yerde de ayakkabıları vardı. Bu kare sonrası hayranları adeta çıldırdı ve espirili yorumlar yaptı.

Bir hayran şöyle yazdı: “Umarım elbiseyi Brad çıkarmıştır.” Birçok kullanıcı “Brad nerede?” diye sorarken, başka bir hayran ise “Brad ve sen dün gece eğlendiniz mi?” dedi… Bir başka kullanıcı ise “Elbiseni Brad mi çıkardı?” yorumunda bulundu.