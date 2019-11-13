Jennifer Aniston’dan bebek yalanlaması

Kısa bir süre önce açtığı Instagram hesabı ile kendisinden söz ettiren ve kısa süre içerisinde milyonlarca takipçiye ulaşan 50 yaşındaki Jennifer Aniston, başından iki kez evlilik geçmesine rağmen çocuk sahibi olmadı. Bu tercihi nedeniyle medyanın ilgisini çeken ve hakkında bu kararıyla ilgili olarak çok sık haber yapılan Aniston, hiç hamile kalmadığını basında kendisinin devamlı hamile haberleriyle gündeme geldiğini buna da çok kızdığını söyledi.

ELLEN’A KATILDI, AÇIKLAMALAR YAPTI

Ellen Degeneres Show'a katılan Aniston, “Bana ilham veren kadınlar, hem kariyerleri hem de çocukları olanlar… her zaman çocuk sahibi olmak istemişimdir ve bu deneyimi bir kariyer için asla bırakmam. Hepsine sahip olmak istiyorum” dedi. Aniston, “Kadınları içine soktuğumuz nesneleştirme saçma ve rahatsız edici. İşte bu konuda çıktığım yer: eşli veya eşsiz, çocuklu veya çocuksuz. Vücudumuza gelince neyin iyi olduğuna kendimiz karar veririz. Bu karar bizim. Yalnız bizi ilgilendirir” şeklinde konuştu.

Bir gün anne olabileceğini de belirten Aniston, Brad Pitt'ten ayrıldıktan uzun bir süre sonra aktör Justin Theorux ile evlendi. Çift iki yıl evli kaldıktan sonra ayrıldı ve hiç çocukları olmadı. Bu günlerde Apple TVde yayınlanan “The Morning Show” ile tekrar televizyon dünyasına geri dönen Aniston, başrolü Reese Witherspoon ve Steve Corell ile paylaşıyor.