Jennifer Garner: Mutluluk seni bulacaktır

ABD'li oyuncu Jennifer Garner, sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafının altında özel hayatında yaşadığı sorunlardan bahseden bir takipçisine destek verdi. Garner, "Savaşmaya değer, gerçek mutluluk seni bulacaktır" diyerek takipçisine destek oldu.

Oyuncu Jennifer Garner, geçen gün paylaştığı bir fotoğrafının altına yapılan bir yoruma sessiz kalamadı. Özel hayatıyla ilgili yaşadığı sorunlardan bahseden bir kadın takipçisine destek olan Garner, bu hareketiyle hayranlarından tam not aldı.

“GÜCÜ SENDE BULDUM”

Garner, iki evlilik yapan, üç çocuğu olan ve yıllarca duygusal şiddet gördüğü eşinden ayrılma gücünü kendisinden aldığını belirten takipçisine, “Umarım kalbini ve zihnini, dua ile, meditasyonla, egzersizle ve sanatla dinginleştirebilirsin. Savaşmaya değer, gerçek mutluluk seni bulacaktır” ifadelerini kullandı.

Hollywood’un yıldız oyuncusu geçen günlerde ailenin kendisi için her şeyden önde olduğunu belirterek, “Çocuklarıma, mutlu olmaları için her şeye sahip olmaları gerekmediğini öğretmeye çalışıyorum. Ayrılmış olsak da çocuklarımın babası benim için çok önemli” şeklinde konuştu.