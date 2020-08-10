Jennifer Lawrence, sattığı evden 5.61 milyon zarar etti
Jennifer Lawrence, 2016 yılında New York’ta satın aldığı evini zarar ederek sattı. Lawrence’ın 15.6 milyon dolara satın aldığı evin 3 yatak odası, 4 banyosu ve bir de çatı bahçesi bulunuyordu.
Geçen yıl evini 15.45 milyon dolara satışa çıkaran Lawrence, bu fiyata alıcı bulamadı. Lawrence, 379 metrekarelik evine verilen 9.99 milyon dolarlık teklifi kabul ederek, toplamda 5.61 milyon dolar zarar etti.
Ünlü oyuncunun, yine New York’ta 9 milyon dolara satın aldığı bir evi daha bulunuyor.