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Jennifer Lawrence ve Cooke Marone evlendi
Jennifer Lawrence ve Cooke Marone evlendi
Hollywood 'un ünlü oyuncularından Jennifer Lawrence, ilk görüşte aşık olduğunu her seferinden dile getirdiği nişanlısı Cooke Marone ile önceki akşam hayatını birleştirdi. Çiftin düğününe dünyaca ünlü isimler de katıldı.
Magazin 20 Ekim 2019 - 13:32

29 yaşındaki ABD’li oyuncu Jennifer Lawrence, ülkenin en küçük eyaleti olan Rhode Island’da 1894 yılında ünlü Amerikalı mimar Richard Morris Hunt tarafından tasarlanan Belcourt of Newport isimli konakta nişanlısı Cooke Maroney ile evlendi. Ünlü ismin düğün törenine yaklaşık olarak 150 kişi davet edildi. Düğüne katılan isimler arasından  Emma Stone, Amy Schumer, Adele, Kris Jenner gibi isimler de yer aldı. Ancak düğünle ilgili fotoğraflar henüz basınla paylaşılmadı.

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