Jennifer Lopez 51 yaşında!

Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, dün 51 yaşına girdi. Nişanlısı Alex Rodriguez'in duygusal satırlarla kutladığı doğum gününe dair yaptığı paylaşımda, "Seninle geçen her dakika büyüleyici" sözlerine yer verdi.

Time dergisinin ‘yeryüzünün en güçlü sanatçısı’ ilan ettiği Jennifer Lopez, dün 51 yaşına bastı. Fiziği ve enerjisiyle gençlere taş çıkaran Lopez, Instagram paylaşımlarıyla beğeni topluyor.

Neredeyse her gün spor yapan ve sık sık spor salonundan çıkarken görüntülenen başarılı isim, son zamanlarda bisiklet üstüne tur atarken görüntülenmeye başladı.

Jennifer Lopez, sosyal medayda karantina günlerini evde çocuklarıyla birlikte geçirdiğini gösteren paylaşımlar yapıyordu. Takipçilerine sık sık “Evde kalın” çağrısında bulunan Lopez, bu süreçte de spordan ve sağlıklı beslenmekten vazgeçmedi.

Servet, 400 milyon dolar olan Lopez, yılda yaklaşık 43 milypn dolar kazanıyor. Jennifer Lopez, “Sektörün gördüğü en çalışkan ve azimli kadın” olarak gösteriliyor.

Alex Rodriguez ise Lopez’in doğum gününü sosyal medya hesabından, “Seninle geçen her dakika büyüleyici. Sen en iyi partner, en iyi anne ve en mükemmel sanatçısın. Bir rol modelsin. Kahramansın. İlhamsın. Seninle gurur duyuyorum, seni çok seviyorum” cümleleriyle kutladı.