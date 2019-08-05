Jennifer Lopez Antalya’ya geldi

Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez, Antalya'da yarın vereceği konser için sabah saatlerinde özel uçakla kente geldi. Konserin biletleri dün tükenirken, Lopez'i ayakta dinlemek isteyenler 7 bin TL, locadan izlemek isteyenler ise 50 bin Euro (yaklaşık 300 bin TL) ödedi.

Antalya’nın Serik ilçesine bağlı turizm bölgesi bir otelde ‘It’s My Party’ turnesi kapsamında konser verecek ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, yarın saat 21.00’de vereceği konser için sabaha karşı Antalya Havalimanı’na indi. Rusya’nın başkenti Moskova’daki konserin ardından Antalya’ya gelen Lopez, CIP salonundan çıkış yaptı. Polis ekipleri, şarkıcının çıkış yaptığı kapıda yoğun güvenlik önlemi aldı ve kimsenin yaklaşmasına izin vermedi. 90 kişilik özel ekibiyle 2 uçakla gelen Lopez, daha sonra polis eskortu ve özel korumalar eşliğinde konaklayacağı otele gitti.

ANTALYA’DA 3 GÜN KALACAK

Antalya’da 3 gece geçirecek Lopez, 5 yatak odası ile özel havuzu ve helikopter pisti bulunan, kurşungeçirmez camla kaplı 3 katlı villaya yerleşti. Türkiye’den de 60 kişilik ekibin katılımıyla toplam 150 kişilik teknik ekip, Lopez’in konserinde görev alacak. Normal konserlerde 70- 80 ışık kullanılırken, Lopez konseri için otel yönetiminden 800 ışık talebinde bulunuldu.

BİLETLER TÜKENDİ

Sahnede 2 saat kalması beklenen Lopez’i ayakta dinlemek isteyenlerin 7 bin lira ödediği konser için ayrılan loca fiyatları ise 50 bin Euro’ya çıktı. Konserin biletlerinin dün tükendiği belirtildi.

