Jennifer Lopez: Bana yalancı demeyin!

Kısa bir süre önce kadınlara yönelik cilt bakım ürünlerini piyasaya çıkaran Jennifer Lopez, sosyal medyada bazı kişiler tarafından özellikle de cildinin gençliği ile ilgili olarak yalan söylemekle suçlanması üzerine tepki gösterdi. People dergisine röportaj veren Lopez, takipçilerinin botoks iddialarına neden yanıt verdiğini anlattı.

Lopez, “Ben hiç kimseyi yargılamıyorum. İsterseniz botoks yaptırabilirsiniz. Ancak insanların, benim hakkımda yalan söyleyerek ‘Bizi kandırmaya çalışıyor’ demesini istemiyorum” dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

“Ne yapıyorsam, onu söylüyorum. Lütfen bana yalancı demeyin. Yalan söylemek zorunda değilim, tüm hayatım hakkında oldukça dürüstüm.”

Lopez “Bu konuda da sevecen bir şekilde açıklama yapmam gerektiğini düşündüm. En büyük güzellik sırlarımdan biri insanlara karşı nazik olmak” diye konuştu.

İki ay önce cilt bakım markasını tanıtmak için makyajsız yüzünü paylaşan şarkıcı, takipçilerinin yüzlerce botoks yorumuna maruz kalmıştı. Ardından Lopez, “Bu sadece benim yüzüm, 500 milyonuncu kez söylüyorum hiç botoks ya da herhangi bir cerrahi müdahale yaptırmadım” diyerek takipçilerine yanıt vermişti.

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