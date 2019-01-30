Jennifer Lopez bekleyemedi

Şarkıcı Jennifer Lopez yaklaşık 10 gün sürecek olan şeker ve karbonhidrat diyetinin dokuzuncu gününde bir paylaşımda bulundu.

Müzik ve kariyerinde ve aşkta aradığını bulan 49 yaşındaki Jennifer Lopez aynı zamanda fit vücuduyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Zaman zaman yaptığı bikinili paylaşımlarla heyecanlandıran Lopez, bundan dokuz önce karbonhidrat ve şeker kullanmayacağı bir diyete başlayacağını duyurmuştu.

Lopez hesabından yaptığı paylaşımla diyetinin karşılığını aldığını gösterdi ve karın kaslarını sergilediği fotoğrafını “10’uncu günü bekleyemeyeceğimi hissettiğimden 9’uncu günde paylaşıyorum” notuyla paylaştı.