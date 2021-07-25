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Jennifer Lopez, Ben Affleck ile aşkını resmen ilan etti

Eski nişanlısı Ben Affleck ile 17 yıl aranın ardından yeniden sevgili olan Jennifer Lopez, aşkını sosyal medyadan resmen ilan etti.

Güncellenme: 14:40, 25/07/2021
Hayat HaberleriMagazin
Jennifer Lopez, Ben Affleck ile aşkını resmen ilan etti

Jennifer Lopez, 3 ay önce nişanlısı Alex Rodriguez ile ilişkisini bitirdikten kısa bir süre sonra eski sevgilisi Ben Affleck ile barıştı.

İlişkilerini ilk başlarda gizli yaşayan çiftten Lopez, sosyal medya hesabından ilk paylaşımı yaparak aşkını ilan etti.

Dün 52 yaşına giren Lopez, doğum günü nedeniyle yaptığı bikinili paylaşımları arasına 48 yaşındaki ünlü aktör Ben Affleck ile öpüştükleri anı gösteren fotoğrafı da ekledi.

Lopez’in fit vücudunu ortaya koyan fotoğrafları hayranlarının büyük beğenisini topladı.

FİLM SETİNDE TANIŞMIŞLARDI

Jennifer Lopez ile Ben Affleck, ilk olarak 2002 yılında birlikte dol aldıkları ‘Gigi’ adlı filmin setinde tanıştılar. İki yıl nişanlı kalan çift, 2004'te ayrıldı.

Affleck, 2005 yılında Jennifer Garner ile evlendi 2015’te ayrıldı. Lopez de 2004’te evlendiği Marc Anthony’den 2014’te boşandı.

Jennifer Lopez-Marc Anthony

Affleck’in eski eşi Garner’dan üç çocuğu, Lopez’in de eski eşi  Anthony’den ikizleri var.

Ben Affleck-Jennifer Garner

sosyal medya
Yayınlanma Tarihi:14:27,