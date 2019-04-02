Jennifer Lopez: Bilmeni isterim Ramona çok ateşli

49 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez, 2020’de gösterime gösterime girmesi planlanan Hustler filminin çekimleri için yoğun bir şekilde çalışıyor. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla filminin setinden fotoğraflar ve videolar paylaşan Lopez geride bıraktığımız gün pembe bikinili bir karesini paylaştı. Yoğun bir şekilde uyguladığı diyetinin etkisini net bir şekilde gördüğümüz karede Jennifer Lopez filmde canlandıracağı Ramona adlı karaktere gönderme yaparak “Ben Hustler bebeğiyim, bilmeni istiyorum ki Ramona çok ateşli” satırlarını paylaştı.