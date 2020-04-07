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Jennifer Lopez, corona virüsü nedeniyle düğünü ertelediğini açıkladı
Jennifer Lopez, corona virüsü nedeniyle düğünü ertelediğini açıkladı
Jennifer Lopez, nişanlısı Alex Rodriguez ile corona virüsü nedeniyle bir türlü nikah tarihi alamadıklarını ve düğünü ertelediklerini duyurdu.
Magazin 7 Nisan 2020 - 16:06

Ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, dünyayı etkisi altına alan corona virüsünden önce, nişanlısı Alex Rodriguez ile düğün planları yaparken, şimdi her şeyi iptal etmek zorunda kaldı. Düğün mekanı, dekorasyon ve gelinlik gibi tüm detayların hazırlığı için araştırma yaparken, corona virüsü nedeniyle herkesin kendini karantinaya almasından dolayı hazırlıklarını erteledi.

Ellen DeGeneres’in programına görüntülü olarak bağlanan Lopez, salgının düğün tarihini etkilediğini söyledi ve “Neler olacağını göreceğiz. Biz de tıpkı dünyanın her yerinde olduğu gibi her şeyi durdurduk. Beklemek zorundayız ve önümüzdeki birkaç ay nasıl sonuç çıkacağını görmeliyiz” dedi. DeGeneres’in “o zaman evliliğiniz her an olabilir” demesi üzerine Lopez, düğün tarihi ayarlamak için bekleyeceklerini belirtti. DeGeneres ise Lopez’in bu sözleri üzerine esprili bir yanıt verdi: “Düğününü TikTok uygulamasından yayınlayabilirdin.”

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