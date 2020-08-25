Jennifer Lopez de kendi kozmetik markasını çıkarıyor

Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, kendi kozmetik markasını çıkaracağını duyurdu. Lopez, markası için çok uzun zamandır çalıştığını belirtti.

Kendisine has ışıltılı ve bronz makyajıyla özdleşleşen Jennifer Lopez, birçok Hollywood yıldızı gibi kozmetik sektörüne girmeye hazırlanıyor. 51 yaşındaki Lopez “Gün batumu ışıltısı… #JLoBeauty çok yakında…” notuyla bir selfie paylaştı.

Lopez, 2018 yılında bir kozmetik firmasına özel bir koleksiyon da çıkarmıştı. Ayrıca 2002 yılında ilk parfümü Glow by JLo’yu çıkaran ünlü şarkıcı, günümüze dek birçok başarılı parfüme imza attı.

Makyaj ürünlerinin yanı sıra cilt bakım ürünleri de çıkarması beklenen Lopez, verdiği bir röportajda, “Cilt bakımı ürünleriyle karşınıza geleceğim. Çok uzun zamandır üzerinde çalışıyorum çünkü herhangi bir şeyi öylesine piyasaya sürmek istemiyorum. Öğrendiğim ve sahip olduğum tüm sırları kapsayan bir şey olmasını istiyorum” şeklinde konuştu.