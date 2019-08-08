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Jennifer Lopez en sonunda…
Jennifer Lopez en sonunda…
Geride bıraktığımız gün Antalya'da bir otelde sahne alan Jennifer Lopez, Türkiye'de gerçekleştirdiği konserle ilgili hiçbir paylaşım yapmaması nedeniyle eleştirilmişti.
Magazin 8 Ağustos 2019 - 08:17

Konsere bir gün kala çocuğuyla birlikte Antalya’ya gelen ve doğruca oteline geçerek konser saatine kadar dinlenen Jennifer Lopez, her ne kadar etkileyici bir şova imza atmış olsa da sosyal medya hesabından Türkiye’yle ilgili hiçbir paylaşım yapmaması büyük bir tepkiyle karşılanmıştı. Konser sonrası da kendisiyle birlikte gelmeyen eşiyle ilgili bir paylaşımda bulunan Lopez özellikle sosyal medya üzerinden büyük eleştiriler aldı. Lopez konserden saatler sonra adeta tepkileri duymuşçasına bir paylaşımda bulundu ve sahne şovundan bir görüntü koyarak; “Türkiye’de güzel bir şov oldu” şeklinde bir ifade kullandı.

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