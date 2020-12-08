Jennifer Lopez: Hala dizimde oturmalarını seviyorum
Jennifer Lopez, Instagram hesabından meslektaşı Marc Anthony ile evliliğinden dünyaya gelen 12 yaşındaki ikiz çocukları Max ve Emme ile fotoğrafını paylaştı.
Yayınladığı fotoğraf 2,3 milyondan fazla beğeni alan Lopez, paylaşımına “Hâlâ annelerinin dizlerinde oturmalarını seviyorum” notunu düştü.
Lopez, üç yıldır birlikte olduğu Alex Rodriguez ile geçen yıl nişanlandı. Nisan ayında evlenmek istediklerini belirten fakat corona virüsü engeline takılan Lopez, vaka sayılarının artması üzerine tekrar erteleme yoluna gittiklerini açıklamıştı.
Lopez, “Bekleyip, göreceğiz. Acelemiz yok. Her şey yolunda. Doğru zamanda olacaktır” ifadelerini kullanmıştı.