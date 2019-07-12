Jennifer Lopez, Hustler filminden ilk görüntüleri paylaştı

Jennifer Lopez, yakında gösterime girecek olan filmi Hustler'tan minik bir video paylaştı. Videoda direk dansı ve seksi görüntüleri dikkat çekti.

Yakında gösterime girecek olan Hustler adlı filmde bir striptizciyi canlandıracak olan Jennifer Lopez, Instagram hesabından filme dair minik bir video paylaştı. Önümüzdeki ay Antalya’da konser verecek olan Lopez, direk dansıyla dikkat çekiyor.

Lopez dışında ünlü rapçi Cardi B de video paylaştı. Ünlü olmadan önce bir striptiz kulübünde çalışan B, Lopez’e eski mesleği ile ilgili pek çok konuda yardımcı olduğunu söylemişti.

Wall Street müşterilerine şantaj yapmak için bir araya gelen eski bir striptiz kulübü çalışanlarının hikayesini konu eden filmde Lopez, ekibin lideri Ramona karakterine hayat veriyor.

