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Jennifer Lopez ile nişanlısı Alex Rodriguez George Floyd protestolarına katıldı
Jennifer Lopez ile nişanlısı Alex Rodriguez George Floyd protestolarına katıldı
ABD'nin Minneapolis kentinde polis tarafından öldürülen George Floyd için önce kentte başlayan, ardından hızla ABD'nin tüm şehirlerine ve Avrupa ülkelerine yayılan protestolara ünlülerin destekleri de biliniyor. Son olarak Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez de Hollywood'taki gösterilerde görüntülendi.
Magazin 8 Haziran 2020 - 10:15

Ünlü şarkıcı Jennifer Lopez ve nişanlısı Alex Rodriguez, Hollywood’ta düzenlenen George Floyd protestolarına katıldı.

Fotoğraf: Backgrid USA

Corona virüsü nedeniyle maske ve eldiven önlemini alan çift, ellerinde ırkçılık karşıtı dövizler taşıdı.

Fotoğraf: Backgrid USA

Lopez, “Siyahların hayatı önemlidir” mesajını taşırken, Rodriguez de, “Yeter artık” döviziyle protestocularla birlikte yürüdü. Ünlü şarkıcı, taşıdıkları dövizlerin ikiz çocukları Emme ve Max’in yaptığını söyledi.

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Son güncelleme: 10:58 - 08.06.2020
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