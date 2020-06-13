Jennifer Lopez, ‘Kartel Patronu’ rolüne hazırlanıyor

Geçen yıl müzik, sinema ve moda sektörüne damga vuran Jennifer Lopez'in yeni film projesinin detayları belli oldu. Lopez, Kolombiyalı eski uyuşturucu baronu Griselda Blanco'nun hayatının anlatılacağı filmde hem başrol oynayacak hem de yönetmen koltuğunda oturacak.

En son Hustlers filminde striptizci Samantha Barbash’ın hayatını canlandırarak Golden Globe adaylığı kazanan Jennifer Lopez’in yeni projesi su yüzüne çıktı.

Beyazperdeye tekrar dönmeye hazırlanan Lopez, bu kez ünlü uyuşturucu baronu Kolombiyalı Griselda Blanco’yu canlandıracak. The Godmother isimli filmde başrolü oynaması planlanan Lopez’in aynı zamanda yönetmen koltuğunda da oturması bekleniyor.

GRISELDA BLANCO KİMDİR?

Griselda Blanco, ilk cinayetini 11 yaşındayken işlemiş ve yetişkinlik dönemde suç makinesine dönüşmüş bir uyuşturucu baronu. 1970’lerden itibaren uyuşturucu kaçakçılığında yeni bir dönem başlatan Blanco, Medellin, Miami ve New York’ta 1 milyar dolarlık bir uyuşturucu hattı oluşturmuştu.